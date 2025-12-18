Video
HLV Mai Đức Chung phê phán trọng tài

Sau thất bại đáng tiếc trước đội tuyển nữ Philippines trong loạt sút luân lưu, ở trận chung kết nội dung bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung nhận định trọng tài tại SEA Games 33 quá kém.
