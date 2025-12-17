Video
HLV Kim Sang Sik trả lời câu hỏi của Dân trí về ngôi sao Thái Lan

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao tiền đạo Burapha (9) và toàn đội U22 Thái Lan. Ông hé lộ U22 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết.
Đọc thêm : HLV Kim Sang Sik: "Tôi mong trọng tài làm việc tốt ở trận chung kết"