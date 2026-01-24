Video
video cùng chuyên mục

HLV Kim Sang Sik hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh" cùng người hâm mộ

HLV Kim Sang Sik hòa nhịp cùng hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh" với người hâm mộ đón U23 Việt Nam trở về sau thành công của giải U23 châu Á.
Đọc thêm : U23 Việt Nam về nước trong vòng tay ấm áp của người hâm mộ