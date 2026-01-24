Video
video cùng chuyên mục

HLV Kim Sang Sik dặn dò cho các đồng đội

HLV Kim Sang Sik đã nói lời gan ruột khích lệ tinh thần của các học trò trước trận đấu với U23 Hàn Quốc. Điều đó giúp cho đội bóng có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trước đối thủ mạnh hơn.
