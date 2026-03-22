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Hình hài cầu Đại Ngãi 1 sau hơn 1 năm thi công

Sau hơn 1 năm thi công, cầu Đại Ngãi 1 đạt gần 59% khối lượng, vượt tiến độ dù gặp khó khăn về vật liệu.
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