Hình hài cầu có nhịp chính lớn thứ hai ở Việt Nam sau hơn 1 năm thi công

Dưới cái nắng oi ả của tháng 3, hàng trăm công nhân, kỹ sư của đại công trường dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ khẩn trương làm việc. Đây là một dự án trọng điểm, bởi khi đưa vào khai thác, tuyến quốc lộ 60 sẽ được thông suốt, rút ngắn 80km so với lưu thông ra tuyến quốc lộ 1A khi di chuyển từ các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long đến TPHCM.

Cầu Đại Ngãi 1 (thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi) trên quốc lộ 60 nối Trà Vinh - Sóc Trăng có chiều dài 3,3km, phần cầu chính dài 2,59km, rộng 21,5m đi qua luồng Định An của sông Hậu. Phần cầu chính dạng dây văng có 2 trụ tháp dạng chữ A cao 110m (tính từ mặt cầu), cấu trúc nhịp chính (210+450+210)m. Đây là cầu dây văng lớn thứ hai Việt Nam, sau cầu Cần Thơ và tương đương với cầu Vàm Cống.

Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Sau hơn 1 năm triển khai, gói thầu cầu Đại Ngãi 1 đạt gần 59% tổng sản lượng, tương đương thực hiện khoảng 2.102 tỷ đồng giá trị hợp đồng.

Hình hài cầu Đại Ngãi 1 sau hơn 1 năm thi công (Video: Bảo Kỳ).

Hiện tại, trên công trường, toàn bộ cọc khoan nhồi khu vực cầu chính đã hoàn tất; nhà thầu tập trung thi công thân trụ (đặc biệt tại các vị trí P21 đến P26) và các kết cấu phần trên.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị thi công gói thầu 15-XL) cho biết, tuyến sông thi công cầu Đại Ngãi 1 rộng, nước quanh năm chảy xiết, đây là khó khăn lớn đối với các nhà thầu trong việc triển khai phương án xây dựng. Để quá trình thực hiện diễn ra an toàn, hiệu quả, chủ đầu tư, nhà thầu phải lưu ý thuỷ triều, hướng gió...

Cũng theo ông Tuấn, phần cầu và đường triển khai hơn 30 mũi thi công, tập trung trên 400 công nhân kỹ sư và đầu máy thiết bị.

Mỗi trụ cầu cần ít nhất 2 tháng thi công.

Nhân công khẩn trương hàn khung sắt chuẩn bị thi công các thân trụ còn lại.

Ông Thạch Xây (ngụ xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, công việc ở cầu Đại Ngãi 1 so với đi làm phụ hồ thì vất vả hơn nhưng đổi lại thu nhập tốt.

"Điều kiện thời tiết cũng là trở ngại vì miền Tây đang nắng nóng cao điểm và cũng hay mưa bất chợt, dù vậy, anh em công nhân, kỹ sư đều động viên nhau cố gắng vì tiến độ chung", ông Xây cho biết.

Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) đánh giá, các công trình đang được triển khai thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tại khu vực đường dẫn hai đầu cầu, các hạng mục xử lý nền như bấc thấm, cọc xi măng đất, cọc PHC đã hoàn thành; đang trong giai đoạn gia tải và chờ lún nhằm đảm bảo điều kiện kỹ thuật trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh tiến độ, nguồn vật liệu như cát, đá, bê tông đang khan hiếm cũng gây áp lực lên dự án, tuy nhiên theo các nhà thầu, phía chủ đầu tư cố gắng tháo gỡ, đề xuất huy động nguồn vật liệu để đảm bảo các hạng mục được triển khai đồng loạt.

Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, tổng vốn đầu tư 7.962 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án cầu Đại Ngãi sẽ hoàn thành vào tháng 6/2028.