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Hình hài cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Sau gần một năm thi công, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng hoàn thành 90% phần nền đắp cát, dần lộ rõ hình hài, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay.
Đọc thêm : Hình hài cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng sau gần một năm thi công