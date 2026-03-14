Hình hài cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng sau gần một năm thi công

Hình hài cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (Video: Thái Bá).

Khởi công ngày 19/4/2025 (đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), sau gần một năm thi công, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Ninh Bình cũ) đang dần về đích, phấn đầu đưa vào khai thác cuối năm nay.

Trong ảnh là điểm đầu tuyến đường nối vào nút giao Mai Sơn (phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) kết nối với đường quốc lộ 1, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nơi có hệ thống giao thông thuận tiện liên kết các vùng của tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.865 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương 4.865 tỷ đồng và ngân sách tỉnh Ninh Bình 2.000 tỷ đồng); toàn tuyến đường có tổng chiều dài 25,3km, tốc độ thiết kế 120km/h, bề rộng nền đường 24,75m và các công trình phụ trợ trên tuyến. Trong ảnh, cầu vượt quốc lộ 1, cách điểm đầu tại nút giao Mai Sơn khoảng 500m đang được thi công.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (mới) chia thành 2 đoạn, gồm đoạn qua tỉnh Ninh Bình cũ (hình thức đầu tư công) và đoạn qua tỉnh Nam Định cũ (hình thức PPP).

"Toàn tuyến đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tháo gỡ khó khăn về vật liệu. Hiện nay, đẩy mạnh tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công, tập trung hoàn thành vào cuối năm nay", vị lãnh đạo cho hay.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay tiến độ thi công dự án đạt gần 30% và phấn đấu hoàn thành vượt mức tiến độ yêu cầu đề ra. Dự kiến khoảng cuối tháng 11/2026 sẽ hoàn thành dự án, sớm hơn một tháng thời gian thực hiện.

Trên tuyến chính của dự án, hiện nay nhà thầu triển khai đồng loạt 7 mũi thi công, thực hiện các công việc như đào đất, đắp cát nền đường... Phần cầu triển khai 12 mũi thi công đồng loạt tại 12/12 vị trí thi công cầu. Trong đó, khối lượng công việc đã hoàn thành được 90% phần nền đắp cát.

Ông Đinh Đức Thắng, chỉ huy trưởng mũi 1, cho biết, để đảm bảo nhịp độ thi công cũng như tiến độ đề ra, đơn vị đã huy động khoảng 250 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 40 thiết bị máy móc và 500 đầu xe vận chuyển vật liệu.

"Các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc không ngơi nghỉ, tranh thủ lúc thời tiết ủng hộ, trong đó kéo dài thời gian làm ca 3 đến 22h hàng ngày", ông Thắng chia sẻ.

"Đây là tuyến đường cao tốc có yêu cầu rất cao về chất lượng công trình nên ngoài triển khai kịp tiến độ thì chất lượng được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ về quá trình thi công của nhà thầu để đảm bảo chất lượng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của dự án", Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

Các công đoạn thi công đang được thi công khẩn trương trên công trường. Trong ảnh, kỹ sư, công nhân đang thực hiện siêu âm các hố nhồi cọc thi công cầu trên tuyến đường.

Ngày 13/3, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (thứ 3 từ phải sang), đi kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Đại diện chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, công trường đang khẩn trương, tích cực triển khai nhiều mũi thi công; tổng giá trị thực hiện khoảng 1.144 tỷ đồng, đạt 27,57% giá trị hợp đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, tỉnh đang tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.