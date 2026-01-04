Video
video cùng chuyên mục

Hình ảnh tuyệt đẹp bên trong khối đá thạch anh tím

Hình ảnh bên trong một khối đá thạch anh cỡ lớn khiến nhiều người phải kinh ngạc vì vô cùng đẹp mắt, giống như một vũ trụ thu nhỏ.
Đọc thêm : Clip “100 ngôi sao nữ xinh đẹp nhất thế giới năm 2025” nổi bật tuần qua