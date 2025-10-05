Video
video cùng chuyên mục

Hình ảnh ngộ nghĩnh của bầy chim cánh cụt khi di chuyển trên mặt băng

Đoạn video ghi lại hình ảnh bầy chim cánh cụt di chuyển trên mặt băng khiến người xem phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh và hài hước.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Rắn theo dòng nước lũ bò vào nhà mà không ai nhận ra