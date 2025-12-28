Video
Hình ảnh mưu sinh của người bán rong khiếm thị gây cảm động

Hình ảnh người đàn ông bán rong bị khiếm thị đã đâm vào tường trong khi đang lần mò để tìm đường đi khiến nhiều người chứng kiến cảm động.
