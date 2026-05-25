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Hình ảnh được cho là vụ tập kích dữ dội của Nga vào Ukraine

Hình ảnh được cho là đòn trả đũa dữ dội của Nga vào Ukraine.
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