Hình ảnh đồ đạc rung lắc khi trận động đất xảy ra tại Lào

Nhiều người dân ở các xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa cảm nhận được rung lắc nhẹ kèm theo tiếng vang lớn khi một trận động đất xảy ra tại Lào.
