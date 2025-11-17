Lại động đất ở Lào, người dân Thanh Hóa cảm nhận rung lắc

Ngày 17/11, theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất), một trận động đất đã xảy ra vào lúc 0h02 cùng ngày, độ lớn 3,9, tại vị trí tọa độ 20.374 độ vĩ Bắc và 104.600 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 16km.

Tâm chấn trận động đất nằm tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam ở địa phận xã Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa) khoảng 2,5km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 0.

Hình ảnh đồ đạc rung lắc khi trận động đất xảy ra tại Lào (Video: Pó Ly).

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học trái đất đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhiều người dân tại các xã biên giới như Na Mèo và Pù Nhi (tỉnh Thanh Hóa) cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc nhẹ khi trận động đất xảy ra.

Theo người dân địa phương, trận động đất này nhẹ hơn so với trận xảy ra cách đây ít ngày.

Bản đồ chấn tâm trận động đất (Ảnh: Viện Các khoa học trái đất).

“Đang ngủ, tôi nghe một tiếng vang lớn và cảm giác giường rung nhẹ. So với lần trước thì trận động đất lần này nhẹ và nhanh hơn”, một người dân xã Pù Nhi nói.

Trước đó, vào lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4,8 với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km đã xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5km.