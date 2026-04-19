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Hình ảnh đẹp như tiên cảnh tại hang Sơn Đoòng

Hình ảnh tia nắng chiếu qua cửa hang, kết hợp với lá vàng rụng và những hạt bụi bay lơ lửng, đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tại hang Sơn Đoòng của Việt Nam.
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