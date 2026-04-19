Clip “hình ảnh đẹp như tiên cảnh tại hang Sơn Đoòng” nổi bật tuần qua

Hình ảnh đẹp như tiên cảnh tại hang Sơn Đoòng

Hình ảnh tia nắng chiếu qua cửa hang, kết hợp với lá vàng rụng và những hạt bụi bay lơ lửng, đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tại hang Sơn Đoòng của Việt Nam.

Đoạn video đã “gây sốt” cộng đồng mạng toàn cầu, khiến nhiều người mơ ước một lần được đặt chân đến đây.

Cuộc hội ngộ giữa cụ ông 88 tuổi và cháu tại sân bay gây cảm động

Cụ ông 88 tuổi ra sân bay để đón cháu gái, mang theo món trà sữa mà người cháu yêu thích. Tuy nhiên, cụ ông lại không nhận ra cháu mình đang đứng ngay trước mặt. Dường như đối với cụ ông, cháu gái của mình vẫn là một cô gái bé nhỏ, chứ chưa trưởng thành như hiện tại.

Chỉ đến khi nhận ra cháu gái, cụ mới vỡ òa và ôm cháu vào lòng.

Khoảnh khắc hội ngộ giữa ông và cháu gái đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động.

Robot hình người xua đuổi lợn rừng ra khỏi đường phố

Edward Warchocki là robot hình người thuộc sở hữu của doanh nhân công nghệ người Ba Lan Radosław Grzelaczyk. Đây là một robot Unitree G1 do Trung Quốc sản xuất, đã được tùy chỉnh về phần mềm và tính năng bởi các kỹ sư Ba Lan.

Edward Warchocki đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi đoạn video cho thấy robot này được sử dụng để xua đuổi đàn lợn rừng đi lang thang trên đường phố thủ đô Warsaw. Robot vừa đuổi theo, vừa hét lên “đi, đi” theo tiếng Ba Lan để xua đàn lợn rừng ra xa những con đường.

Sau khi đuổi những con lợn rừng đi xa, robot còn đứng lại để vẫy tay chào tạm biệt đàn lợn.

Chị bế em bỏ chạy khi cơn mưa đá làm thủng mái nhà tại Lào Cai

Rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuất hiện mưa đá cục bộ. Dù xuất hiện trong thời gian ngắn, những viên đá kích thước lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, nhưng may mắn không gây ra thiệt hại về người.

Đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc mưa đá đã làm thủng mái tôn của một gia đình tại tỉnh Lào Cai trong đêm. Khi sự việc xảy ra, chị gái đã lập tức bế em nhỏ của mình ra khỏi giường để bỏ chạy, tránh bị mưa đá gây thương tích.

Hành động nhanh chóng và kịp thời của bé gái trong tình huống này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Choáng trước hình ảnh quá tải trên tàu điện ngầm tại Nhật Bản

Nhiều người đã cảm thấy choáng khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh quá tải trên hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo (Nhật Bản), nhưng với người dân ở đây, việc quá tải này là điều bình thường mà họ phải đối mặt hàng ngày.

Người phụ nữ ném tiền qua cửa sổ chung cư gây nên cảnh hỗn loạn

Một người phụ nữ sống tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã đứng trên căn hộ chung cư cao tầng của mình và ném những xấp tiền mặt xuống phía dưới, gây nên cảnh hỗn loạn vì người đi đường tranh nhau nhặt tiền.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ gặp vấn đề về tâm lý vì người thân bị bệnh nặng. Sau khi được cơ quan chức năng trấn an, tinh thần người phụ nữ đã trở nên ổn định. Nhiều người dân đã thu gom số tiền và trả lại cho người phụ nữ này.

Thiếu niên giải cứu bạn bị điện giật trên sân bóng

Camera giám sát tại một sân bóng mini ở thành phố Maceió (Brazil) đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một thiếu niên bị điện giật trong lúc rời khỏi sân bóng. Một thiếu niên khác khi thấy bạn của mình có dấu hiệu bất thường đã chạy đến để giúp đỡ, nhưng cũng bị giật bắn người khi chạm tay vào bạn.

Dù nguy hiểm, thiếu niên còn lại vẫn cố gắng túm vào chân của bạn mình và kéo mạnh để tách bạn ra khỏi dòng điện, giúp cả hai thoát chết.

Theo truyền thông địa phương, một dây điện bị rò rỉ đã mắc vào cánh cửa sắt khiến thiếu niên bị điện giật ngay khi chạm vào. Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Khoảnh khắc xe bồn rơi khỏi cầu vượt xuống đường phía dưới

Đoạn video do camera giám sát ghi lại tại tỉnh Samut Prakan (Thái Lan), cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe bồn trộn bê tông đã bị mất lái khi vào đoạn đường cong trên cầu vượt, khiến chiếc xe tông sập hộ lan tôn và rơi xuống đoạn đường phía dưới.

Chiếc xe bồn đã đè trúng một ô tô khác đang di chuyển ở phía dưới. Vụ việc khiến cả hai phương tiện bị hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn không khiến ai thiệt mạng.

Bé trai bật khóc đầy hạnh phúc khi lần đầu được bế em bé trên tay

Chắc hẳn cậu bé đã phải chờ đợi rất lâu để được gặp mặt em gái nên không cầm được nước mắt khi bế em gái trên tay.

Cậu bé phản ứng nhanh khi máy sấy tóc bất ngờ phát nổ trên giường

Camera giám sát bên trong một căn hộ tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc máy sấy tóc đặt trên giường ngủ bất ngờ phát nổ và bốc cháy.

Chỉ có một bé trai ở nhà khi sự việc xảy ra. Thay vì hoảng loạn, em bé đã rất bình tĩnh, rút phích cắm của máy sấy, sau đó sử dụng nước để dập tắt lửa ngăn đám cháy lan rộng. Dù hoảng sợ và bật khóc khi sự việc xảy ra, cậu bé vẫn đủ bình tĩnh để xử lý tình huống, giúp ngăn chặn một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.