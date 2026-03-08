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Hình ảnh đáng yêu khi cặp sư tử non chơi đùa cùng nhau

Trước khi trở thành những kẻ săn mồi đáng sợ trên thảo nguyên, sư tử non là những sinh vật ngộ nghĩnh, đáng yêu và hoàn toàn vô hại.
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