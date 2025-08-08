Video
Hình ảnh cá voi bơi trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Gần đây, tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện để săn mồi.
