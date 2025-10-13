Video
video cùng chuyên mục

Hiện tượng nghi là vòi rồng xuất hiện trên biển Ninh Bình

Hình ảnh giống như vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, ngay sau trận mưa lớn.
Đọc thêm : Hiện tượng giống vòi rồng xuất hiện trên biển Ninh Bình