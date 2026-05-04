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Hiện trường vụ UAV tấn công tòa nhà ở Moscow

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một tòa nhà ở thủ đô Moscow trong bối cảnh Kiev tăng cường tập kích tầm xa vào lãnh thổ quốc gia láng giềng.
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