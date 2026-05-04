UAV Ukraine tập kích sâu lãnh thổ Nga, đánh trúng tòa nhà ở Moscow

Một tòa nhà ở Moscow bị hư hại do máy bay không người lái của Ukraine tấn công hôm 4/5 (Ảnh: RT).

Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Moscow vào đêm 4/5. Cuộc tấn công được cho là đã nhắm vào một khu chung cư cao tầng ở thủ đô của Nga.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy một máy bay không người lái bay ở tầm thấp hướng về Moscow ngay trước 1h giờ địa phương. Người dân cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở Moscow ngay sau đó.

Các bức ảnh được công bố dường như cho thấy thiệt hại ở tầng trên của một tòa nhà chung cư cao tầng ở Moscow, được cho là Tháp Mosfilm, một tòa nhà sang trọng nằm ở phía tây trung tâm thành phố. Mảnh vỡ máy bay không người lái cũng được nhìn thấy rải rác trên đường phố bên dưới khi các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã xác nhận vụ tấn công, khẳng định không có thương vong nào trong vụ việc.

Hiện trường vụ UAV tấn công tòa nhà ở Moscow (Nguồn: RT)

Vụ tấn công dường như đánh dấu một trong những cuộc tấn công sâu nhất vào khu dân cư trung tâm Moscow, xảy ra cách Quảng trường Đỏ trung tâm thành phố khoảng 7km về phía tây và cách tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga 3km. Tháp Mosfilm nằm trong một khu dân cư cao cấp trong thành phố, gần các đại sứ quán và khu nhà ở ngoại giao.

Vụ tấn công mới nhất vào Moscow diễn ra chỉ vài ngày trước khi lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Nga trước đó đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow, mặc dù thủ đô của Nga được phòng thủ rất nghiêm ngặt trước các mối đe dọa trên không.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhằm mục đích phá hủy các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cảng biển, làm tê liệt nguồn tài trợ lớn nhất của Moscow cho cuộc xung đột ở Ukraine khi giá dầu toàn cầu tăng cao do cuộc xung đột ở Iran.

Trong những tuần gần đây, Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, phóng hàng trăm máy bay không người lái tự sát mỗi ngày.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Nga đã tập kích quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine.

Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kiev, khiến hàng nghìn người dân sống trong cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.

Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài, khi Moscow tìm cách vô hiệu hóa năng lực sản xuất vũ khí của Kiev để kiềm chế các cuộc tấn công sâu vào các mục tiêu dân sự của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tăng cường tầm bắn của vũ khí trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết kể từ năm 2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự, Ukraine đã tăng tầm bắn các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga lên 170%.