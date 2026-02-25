Video
video cùng chuyên mục

Hiện trường vụ rơi F-16 ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi tiêm kích F-16 ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Đọc thêm : Rơi tiêm kích F-16 ở Thổ Nhĩ Kỳ, phi công thiệt mạng