Rơi tiêm kích F-16 ở Thổ Nhĩ Kỳ, phi công thiệt mạng

Một máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận một phi công đã thiệt mạng sau khi máy bay chiến đấu F-16 của Không quân nước này gặp nạn trong một chuyến bay huấn luyện ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 25/2.

Tiêm kích F-16, thuộc biên chế của Căn cứ Không quân số 9 ở Balikesir, đã rơi vào lúc 1h giờ địa phương. Các quan chức cho biết liên lạc vô tuyến với máy bay bị mất ngay sau khi cất cánh, dẫn đến các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ngay lập tức.

Các đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy xác máy bay và xác nhận phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ rơi F-16 ở Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: RT)

Thống đốc vùng Balikesir, Ismail Ustaoglu, cho biết máy bay đã gặp nạn trong một chuyến bay thực hiện nhiệm vụ thường lệ. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình phi công và ca ngợi quân nhân này là một “liệt sĩ” đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Nguyên nhân sẽ được làm rõ sau cuộc điều tra kỹ thuật do một nhóm đánh giá tai nạn tiến hành.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện khẩn cấp và lực lượng cứu hộ đã đến gần hiện trường vụ tai nạn gần đường cao tốc Bursa-Izmir. Các mảnh vỡ nằm rải rác khắp khu vực khi các nhà chức trách phong tỏa hiện trường.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akın Gurlek thông báo Văn phòng Công tố Balıkesir đã khởi động một cuộc điều tra chính thức.

Các công tố viên và đội pháp y đã được cử đến để kiểm tra hiện trường và thu thập bằng chứng. Hiện chưa có kết luận sơ bộ nào được công bố về lỗi kỹ thuật, điều kiện thời tiết hoặc yếu tố con người.