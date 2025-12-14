Video
Hiện trường vụ nổ súng ở bãi biển Australia

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi hai tay súng nổ súng vào một buổi lễ Hanukkah trên bãi biển ở Sydney, Australia.
