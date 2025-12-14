Xả súng kinh hoàng ở bãi biển Australia, ít nhất 10 người chết

Một phụ nữ ôm trẻ nhỏ trong chăn sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney (Ảnh: AFP).

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi hai tay súng nổ súng vào một buổi lễ Hanukkah trên bãi biển ở Sydney, Australia.

Vụ việc xảy ra vào tối 14/12 tại bãi biển Bondi ở Sydney. Đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy 2 người mặc đồ đen nổ súng về phía đám đông, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp lao đến hiện trường.

Xả súng ở bãi biển Australia (Nguồn: X/RT)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cảnh sát địa phương xác nhận 10 người đã thiệt mạng, bao gồm một người đàn ông được cho là một trong những kẻ xả súng. Cảnh sát cho biết tay súng thứ hai đã bị bắt giữ và đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo nhà chức trách, thêm 11 người khác bị thương, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát.

Một video nhanh chóng lan truyền trên mạng dường như cho thấy một người qua đường đã tấn công một trong những đối tượng xả súng và tước vũ khí của hắn trước khi cảnh sát đến.

Khoảnh khắc người dân tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia (Nguồn: RT/X)

Người dân được khuyến cáo tránh khu vực này và tuân theo mọi chỉ dẫn của cảnh sát.

Các video do người dân địa phương quay và đăng tải trực tuyến được cho là đã ghi lại khoảnh khắc cảnh sát bắt giữ các tay súng.

Những video khác cho thấy đám đông đang tháo chạy khỏi bãi biển.

Đám đông tháo chạy trong vụ nổ súng ở Australia (Nguồn: RT/X)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi những cảnh tượng ở Bondi là “gây sốc và đau lòng”.

“Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường để cứu mọi người. Tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng”, Thủ tướng Australia viết trong một tuyên bố trên X.

Nữ nghị sĩ độc lập Allegra Spender, người có khu vực bầu cử bao gồm Bondi Beach, gọi vụ việc là “kinh hoàng”.

Hiện trường vụ nổ súng ở bãi biển Australia (Nguồn: AP)

Vụ xả súng đã gây chấn động cộng đồng địa phương, vì xảy ra vào đêm đầu tiên của lễ Hanukkah - một ngày lễ lớn của người Do Thái và theo truyền thống được đánh dấu bằng các lễ hội công cộng, các cuộc tụ họp gia đình và việc thắp nến trong suốt 8 đêm.

Trong khi vẫn chưa rõ liệu những kẻ xả súng có cố tình nhắm mục tiêu vào lễ hội của người Do Thái hay không, Alex Ryvchin, đồng giám đốc điều hành của Hội đồng Điều hành Cộng đồng Do Thái Australia (ECAJ), nói với đài phát thanh 2GB rằng vụ xả súng xảy ra trong một sự kiện của cộng đồng Do Thái không phải là ngẫu nhiên.

“Hàng trăm người đã tụ tập. Đó là một sự kiện gia đình… Tôi không nghĩ đây là một vụ tấn công tình cờ xảy ra ở Bondi Beach. Tôi nghĩ đây là một vụ tấn công có chủ đích và nhắm mục tiêu cụ thể”, ông Ryvchin, đồng thời cho biết giám đốc truyền thông của ECAJ đã bị thương trong vụ việc.