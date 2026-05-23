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Hiện trường vụ nổ mỏ than Trung Quốc

Ít nhất 82 người đã thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở miền bắc Trung Quốc ngày 23/5.
Đọc thêm : Nổ mỏ than ở Trung Quốc, hơn 80 người thiệt mạng