Nổ mỏ than ở Trung Quốc, hơn 80 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ mỏ than Liushenyu ở Sơn Tây, Trung Quốc ngày 23/5 (Ảnh: Xinhua).

“Các phóng viên đưa tin từ hiện trường vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu cho biết, vụ tai nạn đã khiến 82 người chết và 9 người mất tích”, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 23/5.

Vụ nổ xảy ra lúc 19h29 ngày 22/5 tại mỏ than Liushenyu thuộc tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Hãng thông tấn Xinhua đưa tin, tổng cộng có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trong đó 201 người đã được đưa lên mặt đất an toàn tính đến 6h ngày 23/5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi “nỗ lực hết sức” để điều trị những người bị thương và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Ông Tập Cận Bình “nhấn mạnh rằng tất cả các địa phương và bộ ngành phải rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn này, luôn đề cao cảnh giác về an toàn lao động… đồng thời kiên quyết ngăn ngừa và hạn chế việc xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng và thảm khốc”.

“Công tác cứu hộ vẫn được tiến hành. Số người thương vong đang được thống kê”, CCTV đưa tin, đồng thời cho biết một số người vẫn còn mất tích.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi giải quyết hậu quả của vụ tai nạn và điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

CCTV đã chiếu hình ảnh nhiều phương tiện cứu hộ mỏ chuyên nghiệp và xe cứu thương tại hiện trường. Hơn 400 nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ dưới lòng đất.

Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người vẫn bị mắc kẹt tại mỏ than.

Hiện trường vụ nổ mỏ than Trung Quốc (Nguồn: AP)

Xinhua trước đó đưa tin rằng nồng độ khí carbon monoxide - một loại khí độc hại, không mùi - đã “vượt quá giới hạn cho phép” tại mỏ than.

Một số người bị mắc kẹt dưới lòng đất đang trong “tình trạng nguy kịch”.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ đang được điều tra.

Sơn Tây là một trong những thủ phủ khai thác than của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, tỉnh này đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn tại các mỏ than.

Việc đảm bảo an toàn tại các mỏ than ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập niên gần đây, nhưng tai nạn vẫn xảy ra.

Than đá vẫn là nguồn năng lượng chủ yếu ở Trung Quốc bất chấp những nỗ lực trong những năm gần đây nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.