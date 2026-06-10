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Hiện trường vụ nổ đường ống khí đốt Nga

Ít nhất 3 vụ nổ đã xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt ở Cộng hòa Dagestan, miền nam Nga, gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại hiện trường.
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