Nổ liên tiếp đường ống khí đốt Nga, lửa cháy dữ dội

Ít nhất 3 vụ nổ đã xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt ở Cộng hòa Dagestan, miền Nam Nga, gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại hiện trường và khiến nhiều người dân phải sơ tán khỏi khu vực.

Vụ việc xảy ra tại một khu công nghiệp của thị trấn Kyzylyurt. Theo chính quyền địa phương, ngọn lửa bốc lên từ đường ống bị vỡ cao tới 15m.

Nổ liên tiếp đường ống khí đốt Nga (Nguồn: RT).

Theo ông Fedor Schukin, lãnh đạo lâm thời của Dagestan, đánh giá sơ bộ cho thấy các vụ nổ và hỏa hoạn không gây thương vong.

Lực lượng cứu hộ địa phương cho biết, nguồn cung khí đốt đã nhanh chóng bị ngắt, trong khi đám cháy vẫn được tiếp thêm nhiên liệu bởi lượng khí còn sót lại trong đường ống.

Hiện trường vụ nổ đường ống khí đốt Nga (Nguồn: RT).

Ước tính có chừng 1.400 người đã được sơ tán khỏi khoảng 250 ngôi nhà nằm trong khu vực lân cận hiện trường.

Theo các nhà chức trách, một đoạn đường ống dài vẫn bị ngắt. Đánh giá sơ bộ cho thấy sự cố xảy ra do hiện tượng "giảm áp suất" bên trong đường ống.