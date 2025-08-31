Video
Hiện trường vụ Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy có thể đã bị sát hại trong một vụ việc được lên kế hoạch từ trước.
