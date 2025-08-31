Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên phố

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy (Ảnh: Reuters).

"Các quan chức thực thi pháp luật - Bộ trưởng nội vụ, Tổng công tố - thường xuyên báo cáo với tôi. Họ đang điều tra các tình tiết liên quan đến vụ sát hại ông Andrey Parubiy. Rất nhiều lực lượng đã vào cuộc để điều tra tất cả những gì cần thiết”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo hôm 30/8.

Theo ông Zelensky, vụ cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy bị bắn chết tại thành phố Lviv đã được “lên kế hoạch kỹ lưỡng”. Ông nói rằng Ukraine đang tiến hành mọi động thái cần thiết để “phá án”.

“Tôi cũng đã nói chuyện với (Giám đốc Cơ quan An ninh) Vasyl Maliuk. Cơ quan An ninh Ukraine đang tham gia vào cuộc điều tra. Tôi đã chỉ thị cho họ cung cấp thông tin đã được xác minh cho công chúng ngay lập tức”, ông Zelensky tuyên bố.

Chính quyền Lviv hôm 30/8 xác nhận ông Andrey Parubiy, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine và hiện là nghị sĩ cực hữu, đã bị một đối tượng sát hại trên đường tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine.

Theo thông báo của chính quyền Lviv, ông Parubiy đã chết trước khi các bác sĩ đến hiện trường, đồng thời cho biết chính quyền đang truy tìm nghi phạm nổ súng. Đối tượng này hiện vẫn lẩn trốn.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết giữa phố

Ông Oleksandr Shliakhovskyi, Giám đốc Sở Cảnh sát Lviv xác nhận vào lúc 11h37 ngày 30/8, đường dây nóng nhận được báo cáo về việc có tiếng súng nổ trên phố Yefremova ở thành phố Lviv. Cảnh sát tuần tra ngay lập tức đến địa chỉ này và xác định một đối tượng không rõ danh tính đã bắn khoảng 8 phát súng. Loại súng này vẫn chưa được xác định.

Ông Shliakhovskyi lưu ý rằng "vụ án đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, thủ phạm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Khi được hỏi liệu cảnh sát có thể xác nhận nghi phạm trông giống một nhân viên giao hàng hay không, ông Shliakhovskyi trả lời: "Chúng tôi đang xác định danh tính của một người mặc trang phục bên ngoài tương tự nghi phạm và đội mũ bảo hiểm, và người này có thể đã tham gia vào vụ án”.

Theo các kênh truyền thông địa phương, nghi phạm ám sát ông Parubiy trông giống một nhân viên giao đồ ăn. Đối tượng này đã tiếp cận và bắn ông Parubiy 8 phát, trước khi cất súng vào túi và chạy trốn khỏi hiện trường bằng xe đạp điện.

Truyền thông cũng chia sẻ hình ảnh nghi phạm, người đội mũ bảo hiểm và mang theo một túi giao hàng.

Hiện trường vụ Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết

Ông Parubiy từng tham gia tích cực vào cuộc đảo chính Maidan năm 2014 và có những phát ngôn gây tranh cãi.

Chính trị gia 54 tuổi này là người đồng sáng lập đảng Xã hội - Dân tộc cực hữu Ukraine, sau này đổi tên thành Svoboda, và lãnh đạo nhóm bán quân sự Patriot of Ukraine.

Trong chính biến Maidan năm 2014 ở Kiev, ông Parubiy giữ chức chỉ huy cánh chiến đấu của phe biểu tình và sau đó trở thành Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, một chức vụ mà ông nắm giữ chưa đầy một năm. Từ năm 2016 đến năm 2019, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada).

Sau đó, ông Parubiy đại diện cho đảng Đoàn kết châu Âu do cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko lãnh đạo.