Hiện trường ô tô khách cháy trên cao tốc Bắc - Nam

Ô tô khách bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An tối 2/1 khiến một người tử vong. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.
