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Hiện trường máy bay Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch giải cứu đại tá ở Iran

Iran tuyên bố phá hủy nhiều máy bay quân sự của Mỹ khi Washington tiến hành chiến dịch giải cứu binh sĩ bị mắc kẹt trong lãnh thổ đối phương.
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