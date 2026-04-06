Vì sao Mỹ có thể đã tự cho nổ tung máy bay khi giải cứu phi công ở Iran?

Hình ảnh được cho là xác máy bay Mỹ bị phá hủy ở Iran (Ảnh: Reuters).

Cuối tuần trước, quân đội Mỹ đã thực hiện chiến dịch giải cứu mạo hiểm nhằm sơ tán hai phi công bị mắc kẹt sâu trong lãnh thổ Iran sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị lực lượng Iran bắn hạ.

Theo các nguồn tin truyền thông, trong chiến dịch giải cứu phi công, quân đội Mỹ đã triển khai nhiều máy bay vận tải đặc nhiệm tới đường băng dã chiến trên sa mạc Iran.

Tuy nhiên tình hình nhanh chóng trở nên phức tạp, khi ít nhất một, có thể là hai máy bay trong số này, không còn khả năng hoạt động sau khi hạ cánh do trục trặc kỹ thuật hoặc do bị sa lầy trong địa hình cát mềm của sa mạc.

Khi lực lượng Iran tiến gần, quân đội Mỹ buộc phải điều thêm máy bay khác để hoàn thành nhiệm vụ giải cứu. Một quan chức tình báo khu vực nói với truyền thông Mỹ rằng lực lượng Mỹ đã cho nổ tung máy bay mà họ buộc phải bỏ lại do sự cố.

Theo báo New York Times, trong chiến dịch giải cứu phi công, 2 máy bay vận tải quân sự chở phi công và các biệt kích Mỹ đã bị kẹt lại tại một đường băng dã chiến do quân đội Mỹ thiết lập ở một khu vực hẻo lánh của Iran.

Quân đội Mỹ đã điều 3 máy bay khác vào Iran để đưa quân nhân và binh sĩ ra ngoài. Sau đó, họ đã cho nổ tung các máy bay vận tải này để chúng không rơi vào tay Iran.

Các máy bay bị phá hủy nhằm tránh nguy cơ thiết bị nhạy cảm rơi vào tay Iran. Đây là một quy trình tiêu chuẩn trong các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao trên lãnh thổ đối phương. Quân đội Mỹ từng áp dụng quy trình tương tự tại Abbottabad trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Những máy bay này được trang bị công nghệ mật, bao gồm hệ thống liên lạc, dẫn đường và các thiết bị chuyên dụng cho tác chiến đặc biệt. Do vậy, việc bảo vệ chúng được ưu tiên hơn so với tổn thất tài chính do việc mất máy bay gây ra.

Một người phát ngôn Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran nhận định Mỹ cho phá hủy máy bay để tránh nguy cơ bị “mất thể diện” trong cuộc đối đầu với Iran.

Truyền thông nhà nước Iran công bố hình ảnh và video được cho là phần xác bị cháy đen của máy bay Mỹ, nằm rải rác trên vùng sa mạc ở tỉnh Isfahan. Những máy bay này dường như thuộc dòng C-130 của Lockheed Martin - nhiều khả năng là biến thể MC-130J Commando II trị giá hơn 100 triệu USD - thường được dùng để đưa và rút lực lượng khỏi lãnh thổ đối phương trong các nhiệm vụ đặc biệt.

Tàn tích của một số loại trực thăng, có thể là Boeing MH-6 Little Bird, cũng được nhìn thấy trong đống đổ nát.

Hiện trường máy bay Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch giải cứu đại tá ở Iran

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, các nhà phân tích quân sự Iran cho biết Mỹ đã mất 12 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công, bao gồm 2 máy bay vận tải C-130, 4 máy bay trực thăng Little Bird, 4 trực thăng Black Hawk và 2 máy bay không người lái MQ-9.

“Một thất bại quân sự thảm hại của Mỹ”, hãng thông tấn Iran nhấn mạnh.

Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.