Video
video cùng chuyên mục

Hiện trường cầu 30/4 ở Cần Thơ bị sập

Khi xe tải đi qua cầu 30/4 (Cần Thơ), người dân không chú ý đến khi nghe tiếng ầm rất lớn mọi người chạy ra mới phát hiện chiếc xe rớt sông, cầu bị sập và nam tài xế bò ra khỏi cabin.
Đọc thêm : Vụ sập cầu ở Cần Thơ: "Sau tiếng ầm rất lớn, xe tải rớt xuống sông"