Vụ sập cầu ở Cần Thơ: "Sau tiếng ầm rất lớn, xe tải rớt xuống sông"

Hơn 9h ngày 28/2, cầu 30/4 nối 2 phường Thuận An và Trung Nhứt (TP Cần Thơ) bị sập sau khi một xe tải chở hàng chục tấn gạo đi ngang. Sự cố làm xe tải và số gạo rơi xuống nước. Nam tài xế kịp thời thoát khỏi cabin và được người dân đưa lên bờ.

Cầu 30/4 ở Cần Thơ bị sập hoàn toàn nhịp giữa (Video: Bảo Kỳ).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cầu 30/4 là công trình kết nối huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt cũ. Cây cầu bắc qua sông Thốt Nốt với chiều dài khoảng 60m, trụ bê tông, nhịp thép, xây dựng hơn 15 năm trước. Cầu có 2 làn xe máy mỗi bên rộng khoảng 1,5m và làn giữa cho ô tô rộng 3,5m, có tải trọng 8 tấn.

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường xử lý vụ việc, một số người dân hỗ trợ đưa số gạo ra khỏi xe tải. Đến hơn 14h cùng ngày, toàn bộ số gạo đã được đưa ra khỏi xe tải. Tuy nhiên chiếc xe vẫn chưa được đưa lên bờ.

Anh Thanh bán cà phê gần cầu 30/4 cho biết, lúc xe tải đi qua cầu mọi người không để ý, đến khi nghe một tiếng ầm rất lớn vang lên, ai nấy chạy ra xem thì phát hiện xe tải rơi xuống sông theo nhịp cầu.

"Tài xế mở cửa thoát khỏi cabin và nhanh chóng được người dân đưa lên bờ. Bình thường cây cầu này có nhiều ô tô chạy qua lắm vì đây là tuyến đường thuận tiện và gần để người dân đi về tuyến Thốt Nốt hoặc Bốn Tổng Một Ngàn (Hậu Giang cũ)", anh Thanh cho biết.

Cũng theo anh Thanh, người dân có thể di chuyển bằng cách đi vòng hơn 1km qua cầu Lấp Vò hoặc di chuyển khoảng 3km theo tuyến tránh Thốt Nốt để qua cầu Thốt Nốt 2.

Ông Tài (ngụ xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), một nhân chứng khác tại hiện trường, cho biết thời điểm cầu bị sập, tài xế đã nhanh chóng thoát thân. Người dân ở đây đều nghe một tiếng nổ lớn sau đó thấy dây cáp đứt, xẹt điện rồi thấy cầu sập.

Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến khu vực bao gồm đường thuỷ và đường bộ đang bị gián đoạn.

Lực lượng chức năng rào chắn ngăn các phương tiện qua cầu.

Đèn giao thông cho các phương tiện di chuyển qua cầu. Đèn chiếu sáng bị rơi xuống nước khi xảy ra sự cố.

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến quay phim, chụp ảnh, livestream.

Ông Lê Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Nhứt, cho biết, chính quyền hai địa phương đang phối hợp ngành chức năng tạm thời đóng toàn bộ cầu 30/4, hướng dẫn người dân lưu thông đường vòng khoảng 3-4km; huy động phương tiện, thiết bị cẩu nhịp chính cầu bị sập lên bờ để đảm bảo cho sà lan, tàu, thuyền chở lúa gạo, vật tư nông nghiệp đi lại an toàn trên sông Thốt Nốt trong thời gian sớm nhất.

Hiện trường vụ sập cầu 30/4 ở Cần Thơ (Video: Hoàng Duật).

Cũng theo ông Lê Hoàng Giang, địa phương đã tập trung huy động phương tiện, thiết bị cẩu nhịp chính cầu bị sập lên bờ để đảm bảo cho sà lan, tàu, thuyền chở lúa gạo, vật tư nông nghiệp đi lại an toàn trên kênh Nốt Trong thời gian sớm nhất.

Liên quan vụ sập nhịp giữa cầu 30/4 ở Cần Thơ, ngành chức năng phường Trung Nhứt và phường Thuận Hưng đang lấy lời khai tài xế chở gạo.

Cầu 30/4 bắc qua sông Thốt Nốt, tuyến sông có lưu lượng vận chuyển lúa gạo đường sông tấp nập và quan trọng ở TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Hiện tại giao thông qua khu vực bao gồm đường thuỷ và đường bộ đang bị gián đoạn.