Video
video cùng chuyên mục

Hiện trạng đường Láng ở Hà Nội

Đường Láng hiện rộng khoảng 21m được Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chi hơn 21.000 tỷ đồng để mở rộng lên 53,5m.
Đọc thêm : Hiện trạng đường Láng trước đề xuất chi 21.377 tỷ đồng mở rộng lên 53,5m