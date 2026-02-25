Hiện trạng đường Láng trước đề xuất chi 21.377 tỷ đồng mở rộng lên 53,5m

Sở Xây dựng Hà Nội mới có báo cáo UBND thành phố phương án đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án hơn 21.377 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 16.915 tỷ đồng. Phần còn lại là chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan. Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028.

Đường Láng là trục giao thông huyết mạch dài hơn 4km chạy dọc bờ sông Tô Lịch, nối từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở. Tuyến đường nổi tiếng với sự sầm uất, mật độ dân cư cao, nhiều trường đại học lớn và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đây cũng là trục giao thông huyết mạch của Hà Nội giúp kết nối khu vực cửa ngõ phía Nam của thủ đô với đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài.

Trong ảnh là đầu đường Láng tại khu vực Ngã Tư Sở, nơi có đường sắt trên cao đi qua.

Trong ảnh là điểm cuối đường Láng, khu vực ngã tư Cầu Giấy.

Để mở rộng đường Láng, Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra 2 phương án chính. Phương án 1 là xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, mặt cắt ngang khoảng 53,5m cho đường dưới thấp và 19m cho đường trên cao (cầu cạn).

Phương án này được Sở Xây dựng đánh giá là đồng bộ mặt cắt quy hoạch đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, phù hợp với khả năng thi công của các đơn vị thi công trong nước, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến hiện trạng trong quá trình thi công và chi phí đầu tư xây dựng ban đầu ít nhất nhưng phương án này có nhược điểm là vị trí mố trụ cầu cạn chiếm một phần phạm vi đường hiện trạng bên dưới cầu.

Hiện mỗi bên đường Láng có 3 làn xe, giải phân cách giữa trồng cây xanh.

Đối với phương án xây dựng thứ 2, theo Sở Xây dựng Hà Nội là xây hầm chìm đường kính lớn kết hợp thoát nước chống ngập.

Phương án này sẽ xây dựng hầm chìm đường kính lớn khoảng 14,5-15,2m phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực, tại các điểm giao cắt với nút giao Ngã Tư Sở có thiết kế các nhánh hầm hở, hầm kín kết nối.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, việc cải tạo, mở rộng đường Láng đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy góp phần hoàn thiện trục Vành đai 2, giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm.

Đầu đường Láng tại Ngã Tư Sở đã được mở rộng 4-5 làn xe, song đoạn mở rộng chỉ dài khoảng 200m, khiến khu vực này trở thành "nút cổ chai".

Lòng đường nhỏ hẹp, các phương tiện lưu thông đông đúc nên vào những ngày lễ, Tết và giờ cao điểm tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài.

Phần vỉa hè dọc đường Láng rất nhỏ, hẹp, có đoạn chỉ 1,5-2m khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc nghiên cứu đầu tư dự án mở rộng đường Láng theo hình thức hợp đồng BT là phù hợp. Song trong giai đoạn trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Sở Xây dựng đề nghị thành phố chấp thuận hình thức đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công để làm cơ sở hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Điều khiến người dân tiếc nuối là hàng cây xà cừ ở giải phân cách cứng giữa đường Láng đã trồng được nhiều năm đang phát triển xanh tốt, ổn định. Đây là một trong những mảng xanh hiếm hoi còn giữ lại được qua nhiều thập kỷ xây dựng, phát triển của Hà Nội.

Đa số cây xà cừ trên đường Láng cao 20-30m, tán rộng 10-20m, lá dầy, che nắng rất hiệu quả.

"Hàng cây xà cừ đã 40-50 tuổi, vào mùa hè rất mát. Người dân chúng tôi rất ủng hộ việc mở rộng đường nhưng cũng mong muốn có thể giữ lại hàng cây hoặc di chuyển hàng cây này đến trồng tại một địa điểm khác để tránh lãng phí", ông Trần Tùng (69 tuổi, sống tại phường Láng) chia sẻ.

Nghe tin mở rộng đường Láng có thể khiến căn nhà của gia đình đang sinh sống bị di dời toàn bộ khiến bà Hoàng Thị Yến (69 tuổi) có phần buồn bã, song bà hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng tuyến đường này.

"Việc mở rộng đường Láng là cần thiết do tuyến đường quá tắc nghẽn. Song tôi mong rằng Nhà nước cần có mức đền bù, hỗ trợ hợp lý để ổn định cuộc sống của người dân", bà

Một bên đường Láng là sông Tô Lịch, bên còn lại là dân cư. Dân cư dọc tuyến đường này sinh sống đông đúc vào bậc nhất của Hà Nội và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Dọc đường Vành đai 2 có các nút giao quan trọng như: Láng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, Láng - Lê Văn Lương - Láng Hạ, Láng - Yên Lãng,... Do tuyến đường hẹp, mật độ giao thông đông đúc nên vào giờ cao điểm các nút giao này thường xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Dọc đường Láng, đoạn gần Ngã Tư Sở đang có nhà ga đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Do đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp thoát nước chống ngập dọc đường Láng sẽ có nhiều khó khăn như tuyến hầm bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe, đồng thời có nguy cơ tác động đến khu vực chùa, miếu và các công trình dân cư lân cận.

Tuyến đường Láng hiện đi qua khu vực chợ Láng Hạ B và đền cây Duối thờ Đôi Cô cửa sông.

Ông Bùi Văn Ngọc, chủ nhang đền cây Duối cho biết, đền đã có từ lâu đời, là nơi linh thiêng, người dân thường đến thắp hương vào ngày rằm, mùng một âm lịch.

Trước thông tin về việc mở rộng đường Láng, ông Ngọc mong muốn các cơ quan chức năng cần xem xét tổng thể, khách quan để việc mở đường không ảnh hưởng đến đền, chùa dọc tuyến đường.

Đường Láng rộng khoảng 21m, thường xuyên xảy ra ùn tắc giờ cao điểm. Vành đai 2 hiện chỉ còn đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đi trùng với đường Láng) dài khoảng 4km chưa mở rộng và chưa xây dựng đường trên cao.