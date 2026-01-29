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Hiện trạng dự án 300 tỷ đồng của FLC

Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC với mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng triển khai tại Hà Tĩnh không hiệu quả. Khoảng 240ha đất đang hoang hóa cùng nhiều cơ sở vật chất xuống cấp.
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