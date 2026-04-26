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Hezbollah phóng UAV cảm tử tấn công bãi tập kết xe cộ của Israel

Các chiến binh Hezbollah phóng UAV cảm tử nhằm vào bãi tập kết xe thiết giáp của Israel, gây ra một số hư hại.
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