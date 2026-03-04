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Hệ thống phòng thủ bắn trượt, tên lửa Iran đánh trúng căn cứ Mỹ ở Bahnrain

Lính Mỹ quay phim hệ thống phòng thủ tên lửa bắn trượt, để cho tên lửa Iran đánh trúng căn cứ của họ ở Bahrain.
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