Khói và lửa bốc lên sau khi một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran rơi xuống trung tâm Tel Aviv, Israel, ngày 28/2 (Ảnh: Flash90).

Iran "sao chép" chiến thuật tấn công đường không của Nga?

Khi xung đột vừa bùng nổ, các nhà phân tích quân sự nhận định, Mỹ và Israel sẽ giáng đòn mạnh vào Iran trong giai đoạn đầu, dự kiến kết thúc vào thứ hai (2/3), khi giao dịch dầu mỏ được nối lại, nhằm ra "tối hậu thư" buộc Tehran phải đàm phán về các điều khoản chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, sau vụ hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, giới lãnh đạo mới ở Tehran đã hành động "không theo kế hoạch" của Washington và Tel Aviv.

Thứ nhất, Tehran tuyên bố sẽ không đàm phán, quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước.

Thứ hai, Iran áp dụng hàng loạt chiến thuật khác nhau để tiến hành trả đũa, bao gồm tấn công vào nhiều mục tiêu ở hầu hết các quốc gia Trung Đông, khác biệt đáng kể so với cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran được cho là đang "sao chép" chiến thuật mà quân đội Nga đã sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, báo Mỹ Wall Street Journal nhận định.

Bằng việc sử dụng UAV cỡ nhỏ rất khó bị đánh chặn, dễ chế tạo và dễ phóng từ cả đất liền và trên biển, Iran tiến hành các cuộc tấn công kết hợp giữa UAV và tên lửa nhằm mục đích làm quá tải hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh.

Hơn nữa, UAV không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự mà còn cả các cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương nhất của các quốc gia Trung Đông và hạ tầng dầu mỏ toàn cầu, như tàu chở dầu, nhà máy lọc dầu và các cơ sở hạ tầng dầu khí khác.

Kết quả của các cuộc tấn công bằng UAV của Iran, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của Saudi Aramco ở Ras Tanur (Ả rập Xê út), đã phải đóng cửa vào ngày 3/3.

Theo truyền thông Ai Cập, Gulf Keystone, một công ty dầu khí hoạt động tại Iraq, đã tạm ngừng hoạt động tại mỏ dầu Sheikhan ở vùng Kurdistan của Iraq (mỏ có trữ lượng dầu lớn nhất của Iraq), trong bối cảnh tình hình leo thang ở Trung Đông; mặc dù Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ không tấn công mỏ dầu này.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin rằng xung đột quân sự ở Trung Đông đã gần như làm tê liệt giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, huyết mạch chính cho xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt từ Vịnh Ba Tư. Đài truyền hình Al Hadath đưa tin một tàu chở dầu đã bị UAV của Iran tấn công ngoài khơi bờ biển Oman.

Hệ thống phòng thủ bắn trượt, tên lửa Iran đánh trúng căn cứ Mỹ ở Bahrain (Video: RT).

Iran tuyên bố "phá hủy" Trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Trung Đông

Iran đã thông báo một "chiến thắng mang tính đột phá", đó là Trung tâm chỉ huy Không quân Mỹ ở Trung Đông đã bị phá hủy.

Vào ngày 3/3, trong vòng tấn công thứ 12 của chiến dịch "Lời hứa chân thật - 4" của Iran, trung tâm chỉ huy của Không quân Mỹ đặt tại Sheikh Aisar (Bahrain), đã bị hư hại bởi tên lửa.

Iran tuyên bố đã triển khai 20 UAV tấn công và 3 tên lửa, bắn trúng mục tiêu, phá hủy tòa nhà chỉ huy chính của trung tâm chỉ huy Không quân Mỹ và gây ra cháy lớn tại kho nhiên liệu. Trung tâm chỉ huy này thuộc quyền quản lý của căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.

Ngoài ra, Iran cũng tuyên bố lực lượng tên lửa của họ hôm 3/3 về cơ bản đã làm hư hại Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ, cũng nằm ở Bahrain. Tính đến ngày 3/3, cả 3 bộ tư lệnh không quân và hải quân lớn của Mỹ ở Trung Đông đều đã bị tên lửa Iran đánh trúng gồm: Trung tâm chỉ huy Không quân Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ.

Bahrain là một quốc gia nhỏ bé, nhưng lại là trung tâm đầu não quan trọng nhất của quân đội Mỹ ở Trung Đông. Giờ đây, khi trung tâm đầu não này bị tấn công, những tướng lĩnh ở Lầu Năm Góc có lẽ sẽ phải lo ngại.

Nếu nhìn vào bản đồ, căn cứ không quân Al Udeid là nơi đặt các máy bay cảnh báo sớm và hệ thống chỉ huy tiên tiến nhất của quân đội Mỹ, với Sheikh Aisha, trung tâm chỉ huy, đóng vai trò như đôi mắt của họ ở Trung Đông.

Giờ đây, nếu những "đôi mắt" đó bị vô hiệu hóa, các máy bay chiến đấu của Mỹ trên khắp Trung Đông sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hạm đội 5, lực lượng giám sát đặc biệt có nhiệm vụ theo dõi eo biển Hormuz. Trụ sở chính dường như đã bị hư hại phần lớn, có thể khiến các tàu Aegis suy giảm khả năng chiến đấu.

20 UAV tấn công và 3 tên lửa có thể không nhiều, nhưng độ chính xác, nếu đúng như Iran tuyên bố, thì rất ấn tượng. Điều này cho thấy khả năng tác chiến điện tử của họ đã vượt xa so với trước đây, khi có thể xuyên thủng nhiều lớp đánh chặn, trong mạng lưới phòng không của Mỹ.

Trung tâm chỉ huy không chỉ chứa thiết bị mà còn cả luồng thông tin tình báo thời gian thực và chuỗi ra quyết định. Với các tòa nhà sụp đổ và những quân nhân trực chiến phải vào hầm trú ẩn, dù sở chỉ huy dự bị được kích hoạt ngay lập tức, khoảng trống chỉ huy kéo dài vài giờ cũng đủ để khiến bất kỳ hoạt động quân sự nào của Mỹ ở Trung Đông rơi vào tình trạng đình trệ.

Mặc dù Washington không bình luận về các tuyên bố do phía Iran nêu ra, nhưng trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chiều 2/3 thừa nhận, một đòn tấn công trực diện của Iran vào trung tâm tác chiến đặt tại một cảng dân sự ở Kuwait vào sáng 1/3 đã khiến 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Theo một số nguồn tin, cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng và không có bất kỳ cảnh báo hay còi báo động nào, do vậy binh sĩ Mỹ không kịp sơ tán hoặc chạy vào hầm trú ẩn.

Như vậy, có thể nhận thấy, từ chiến dịch "Lời hứa chân thực - 1" đến "Lời hứa chân thực - 4" hiện tại, mọi hành động của Iran đều được cân nhắc kỹ lưỡng và tính toán tỉ mỉ, ít nhiều gây được bất ngờ cho đối phương.

Các quốc gia Vùng Vịnh cũng khá lo lắng, khi hệ thống phòng không của Mỹ vẫn để một số tên lửa và UAV tấn công của Iran xuyên thủng.

Những diễn biến trên thực địa cho thấy không có hệ thống phòng không nào bất khả chiến bại. Iran đang mạnh mẽ tuyên bố với thế giới rằng, tàu sân bay và căn cứ Mỹ trong khu vực đối mặt với nguy cơ lớn.

Bão táp ở Trung Đông được dự báo còn dữ dội hơn nữa.