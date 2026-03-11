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Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran

Một video do Press TV chia sẻ hôm 10/3 được cho là ghi lại cảnh hệ thống phòng không của Israel đang tìm cách đánh chặn tên lửa của Iran.
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