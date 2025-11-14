Video
video cùng chuyên mục

Hậu vệ Rizky Ridho của Indonesia được đề cử giải FIFA Puskas 2025

Bàn thắng giúp Ridho nhận đề cử là cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới Arema, ghi bàn cho Persija ở mùa giải trước tại giải bóng đá Ngoại hạng Indonesia.
Đọc thêm : Siêu phẩm của tuyển thủ Indonesia được đề cử giải FIFA Puskas