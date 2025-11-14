Siêu phẩm của tuyển thủ Indonesia được đề cử giải FIFA Puskas

Hậu vệ Rizky Ridho của Indonesia được đề cử giải FIFA Puskas 2025

Hậu vệ Rizky Ridho vừa được đề cử cho giải thưởng FIFA Puskas 2025, giải thưởng thường niên cao quý nhất của FIFA dành cho bàn thắng đẹp nhất trong năm. Các bàn thắng được đánh giá dựa trên kỹ thuật, sự sáng tạo và tính thẩm mỹ, dành cho tất cả các cầu thủ, cả nam lẫn nữ, chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Giải thưởng được đặt theo tên huyền thoại Hungary, Ferenc Puskas. Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên sự kết hợp giữa phiếu bầu của người hâm mộ và hội đồng giám khảo FIFA.

Ridho thường xuyên góp mặt trong đội hình đội tuyển Indonesia tham dự các giải đấu gần đây. Tuy nhiên, bàn thắng giúp anh nhận đề cử là cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới CLB Arema, ghi bàn cho CLB Persija ở mùa giải trước (ngày 9/3) tại giải bóng đá Ngoại hạng Indonesia.