Hành trình ra sân bay của người Việt bị mắc kẹt ở Venezuela

Sau vụ đột kích của Mỹ vào Venezuela, sân bay ngừng hoạt động, anh Xuân Tuấn và Ngọc Khánh là kỹ sư đang mắc kẹt ở đây.
