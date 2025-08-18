Video
video cùng chuyên mục

Hành trình khôi phục giọng kỳ diệu của bệnh nhân

Chị D.H biết đến phương pháp luyện giọng chuyên sâu cùng chuyên gia thanh học tại BVĐK Hồng Ngọc. Từ Đắk Lắk, chị đã quyết định ra Hà Nội để thăm khám.
Đọc thêm : Mất khả năng nói và hành trình khôi phục nhờ phương pháp luyện giọng