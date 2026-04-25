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Hành trình khám phá hang động có thác nước 350m mới phát hiện

Từ ngày 21/3 đến 11/4, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt Nam đã khảo sát 29 hang động, trong đó 26 hang mới ở tỉnh Quảng Trị.
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