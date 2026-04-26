Chuyên gia Anh: Hang động mới ở Quảng Trị khó khám phá, chỉ 2 người tới đáy

Trong đợt thám hiểm từ ngày 21/3 đến 11/4, đoàn thám hiểm Anh - Việt Nam đã khảo sát 29 hang động ở tỉnh Quảng Trị, trong đó có 26 hang mới. Nhiều hang động có quy mô lớn, giá trị khoa học cao được ghi nhận tại Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hành trình khám phá của đoàn thám hiểm không dễ dàng, họ phải đi bộ nhiều ngày xuyên rừng sâu, băng qua địa hình hiểm trở. Để tiếp cận bên trong hang động, các chuyên gia phải sử dụng dây, đèn chuyên dụng, vượt qua những đoạn hang tối, hẹp hoặc các hố sụt sâu, đòi hỏi kinh nghiệm, sự phối hợp chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng.

Hang Nước Lặn, một trong 26 hang động mới vừa được khám phá tại Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Đoàn thám hiểm Anh - Việt Nam).

Ông Howard Limbert, Trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt Nam, thành viên Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh, cho biết việc tìm ra các hang động mới lần này mang ý nghĩa rất lớn, góp phần làm phong phú, đa dạng hệ thống hang động tại Quảng Trị.

Đáng chú ý trong số 26 hang động mới là hang Chả Nghéo, nằm trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc địa giới hành chính xã Kim Điền, Quảng Trị. Hang có cấu trúc phức tạp, dài 583m, cao 751m, cửa hang dạng hố sụt gần như dựng đứng, không phù hợp để phát triển du lịch.

Hành trình khám phá hang động có thác nước 350m và loạt hang mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Video: Tiến Thành - có sử dụng tư liệu từ đoàn thám hiểm).

Theo chuyên gia Howard Limbert, Chả Nghéo với thác nước đổ sâu xuống khoảng 350m là hang động khó khám phá nhất trong chuyến thám hiểm lần này, chỉ có 2 người xuống được đáy hang. Thác nước bắt nguồn từ dòng suối ngoài rừng, chảy theo rạch từ cửa hang xuống dòng suối ngầm phía dưới.

Hang Chả Nghéo vẫn chưa được khảo sát hết, cho thấy tiềm năng hình thành hệ thống hang động quy mô lớn trong khu vực.

“Chúng tôi chỉ thực sự biết về các hang động khi bước qua cửa hang, chính điều đó tạo nên sức hút đặc biệt với những người thám hiểm. Đây cũng là lý do khiến chúng tôi luôn muốn quay trở lại Việt Nam, để tiếp tục hành trình tìm kiếm những hang động tuyệt vời ấy”, ông Howard Limbert cho hay.

Chuyên gia Howard Limbert chia sẻ thông tin trong buổi công bố 26 hang động mới ở tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Phạm Hồng Đại, chuyên gia an toàn của đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt Nam, cho biết hang Chả Nghéo có độ sâu rất lớn, khó tiếp cận. Đoàn thám hiểm mất 2 ngày mới đến được khu vực hang.

“Đây là một hang động ấn tượng, có độ sâu lớn. Để phục vụ chuyến thám hiểm, chúng tôi phải gùi nhiều trang thiết bị, đồ ăn rất nặng. Đoàn thám hiểm sẽ tiếp tục quay trở lại để khám phá thêm về hang Chả Nghéo”, anh Đại chia sẻ.

Nói về công tác tìm kiếm, khám phá hang động, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết từ kinh nghiệm của bà con đồng bào cùng lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng, nhiều dấu hiệu nghi có hang động đã được phát hiện.

Từ những thông tin ban đầu này, Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ phối hợp với chuyên gia hang động và đơn vị chuyên môn tổ chức các đợt khảo sát thực địa nhằm xác định, đo vẽ và đánh giá giá trị của từng hang động.

Hang Chả Nghéo (Ảnh: Đoàn thám hiểm Anh - Việt Nam).

Theo ông Thái, Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những khu vực có giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và tiến trình sinh thái, được UNESCO 3 lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Hơn 30 năm khảo sát và nghiên cứu khu vực núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, các nhà thám hiểm xác định được 7 khu vực hang động chính, trong đó có 3 hệ thống lớn gồm Phong Nha, Vòm và Nước Moọc.

Tổng số hang động được ghi nhận đến nay ở Phong Nha - Kẻ Bàng là hơn 472 hang, tổng chiều dài trên 254km, đưa khu vực này trở thành một trong những vùng karst có hệ thống hang động phong phú và độc đáo bậc nhất thế giới.