Hành trình điều trị thành công u gan của bệnh nhân

Phương pháp nút mạch và đốt sóng cao tần RFA giúp bệnh nhân loại bỏ u gan 3cm không cần phẫu thuật.
